Ponte Abbadesse, partita chiusa La Nuova Virtus prosegue l’attività

di Luca Ravaglia

Pace fatta, finalmente. La mediazione del sindaco Enzo Lattuca ha portato i suoi frutti, favorendo la tanto attesa stretta di mano tra il parroco di San Giovanni Bono don Fabrizio Ricci e la Nuova Virtus Cesena. Al centro della questione c’era il campo sportivo di proprietà della chiesa nel quale si allenano i circa 500 iscritti virtussini e che, grazie all’accordo trovato, nel prossimo futuro verrà donato al Comune. "Siamo felici di come si siano concluse le cose – sorride Marcello Foschi (foto in alto), presidente della Nuova Virtus –: abbiamo trovato la quadra ripagando alla parrocchia i 90.000 euro che questa aveva versato nell’ambito della procedura fallimentare della ditta Aldini. La mediazione del Comune è stata decisiva e per questo è doveroso ringraziare il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore allo sport Christian Castorri e tutti i loro uffici". La somma è già stata versata grazie all’intervento di un socio benefattore del sodalizio, che ha anticipato l’importo. "Ovviamente la questione non si chiude qui – riprende Foschi – perché quella cifra deve essere restituita a chi ce l’ha anticipata. Per farlo ci apprestiamo ad avviare una raccolta fondi, magari coordinandoci anche col comitato di genitori che era nato nei mesi scorsi e che contatteremo per definire insieme come organizzare il prossimo futuro". Il primo punto fermo riguarda il fatto che i tesserati (molti dei quali sono giovani e giovanissimi) potranno continuare a gravitare intorno alla struttura di Ponte Abbadesse, ubicata proprio nelle immediate vicinanze della chiesa parrocchiale.

"La struttura – chiarisce ancora Foschi – al momento resta di proprietà della parrocchia che si impegna a concedercela in uso gratuito, mentre noi garantiremo gli interventi legati alla gestione e alla manutenzione. In futuro (la data potrebbe essere il 2024, ndr) però verrà donata al Comune, che affiderà le future gestioni tramite bando. Ovviamente parteciperemo anche noi, ma il punto cruciale è aver dato continuità al centro sportivo, garantendo il libero accesso a tutti, come accade ora". Sull’argomento è intervenuto anche il parroco di San Giovanni Bono, don Fabrizio Ricci: "Sono stati mesi molto delicati in cui ci siamo impegnati a cercare una soluzione per una situazione che non era per nulla semplice. Il silenzio stampa di questo periodo è stata una scelta voluta per favorire il dialogo e la ricerca di un accordo che favorisse tutti. Ringrazio il sindaco Lattuca per l’impegno profuso nel dialogo. Il desiderio di noi tutti, parrocchia, Comune e Nuova Virtus, è che questi campi rimangano un bene a disposizione della collettività. Penso che l’interesse dimostrato dal Comune di Cesena circa una possibile acquisizione possa essere un’ottima soluzione".

E ora? Ora si festeggia. Con un grande evento che verrà organizzato al centro sportivo a inizio giugno. E che dovrà anche servire a raccogliere fondi.