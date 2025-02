Ponte Barbotto sotto i ferri per miglioramento sismico

La Provincia di Forlì-Cesena ha avviato la procedura di gara per l’individuazione della ditta che si occuperà dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del ponte sulla SP12 “Barbotto”, al Km 0+032, nel comune di Mercato Saraceno. L’avviso esplorativo per la selezione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara scade il 5 marzo. Il progetto prevede una serie di interventi volti a garantire la sicurezza e la stabilità del ponte. Tra questi, il rinforzo locale dei muri mediante incatenamenti metallici e tiranti geotecnici, la demolizione e ricostruzione delle porzioni di parapetti laterizi, con l’inserimento di un tratto di barriere parapedonali metalliche. Inoltre, è previsto il ripristino corticale delle superfici murarie degradate, il rifacimento dei parapetti metallici esistenti, l’incatenamento dei muri di timpano e la posa di massi ciclopici.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera ammonta a 612.229,56 euro. Il finanziamento è garantito da un contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), attraverso il cosiddetto decreto ponti, destinato alla messa in sicurezza dei ponti su tutto il territorio nazionale. La durata prevista per i lavori è di 210 giorni naturali e consecutivi dalla consegna.

Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo e consigliera provinciale delegata alla viabilità, ha sottolineato l’importanza di questo intervento. "Si tratta di un intervento importante per la strategicità della strada che collega il comune di Mercato Saraceno e la strada provinciale 11 nel comune di Sogliano al Rubicone".