Ponte Bella Sposa, il dramma dietro il nome

di Gabriele Papi

Sembra il titolo d’un film: il Ponte della Bella Sposa. E’ l’antico di un nome d’un ponte posto sulla vecchia statale poco prima di Mercato Saraceno, la cui denominazione stampata su una targa continua a incuriosire i viaggiatori. Il perché di quel toponimo, cioè il nome proprio d’un luogo, è invece noto agli abitanti della vallata, almeno ai meno giovani. Racconta l’eco lontana d’una vicenda che lasciò un segno profondo nella fantasia e nella pietà popolare: la tragica fine di una giovane e bella sposa che dopo le nozze si buttò dal ponte perché amava un altro. Non a caso, sotto l’arcata, scorre tra i dirupi il Rio della Bella Sposa: tanto per non farci mancare niente. Il tema intrigante ci ha spinto ad una rima ricerca. Il bello della ricerca non finisce, ma comincia proprio quando trovi un possibile perché: poi è come con le ciliegie, una tira l’altra. Abbiamo dunque trovato traccia di questo nostro ponte in un libricino del 1885, “Gite in Romagna”, del conte Giuseppe Pasolini Zanelli (che fu deputato in Parlamento per Cesena a fine 800). Il nostro autore racconta di una cavalcata insieme al fidato amico Martino nella valle del Savio, prima tra la Boratella e il West, poi più in su. "Lo sa il nome di questo ponte? mi chiese Martino. Si chiama della Bella Sposa in memoria di un fatto doloroso che qui avvenne. La sposa di un giovane montanaro, ritornando dall’altare, si gettò dal ponte nel profondo burrone. Si dice che la poveretta fosse mossa a ciò dall’amore che serbava a un altro". Curiosità: nel ricordo di Pasolini Zanelli “l’altissimo ponte” sembra posto più a valle, dopo Borello, ma ciò non deve fuorviare. Stiamo parlando di un “topos” letterario, della tradizione popolare (“topos” in greco significa appunto luogo): il tema della sposa infelice, della malmaritata è caro e antico, dai trovatori ai cantautori. Quanto al tema della sposa, o delle spose, non è che poi che allora se la passassero sempre bene, in campagna come in città. Abbiamo ripescato dal Nuovo Vocabolario Romagnolo Italiano di Libero Ercolani un antico detto della nostra terra: "o piovàr o anvè, la sposa la sposa l’ha da andè": sia che piova sia che nevichi, la sposa deve andare, senza indugio; come un brutto comandamento, obbedienza obbligatoria. La sposa, di fatto e per legge, era proprietà del marito: memoria dolorosa che sarà il caso di non dimenticare, perché quella mentalità arcaica e maschilista non è stata ancora completamente estirpata ed anzi alligna tuttora, purtroppo, in sacche di ignoranza maschile che persiste sui diritti delle donne. Non tutta la società civile d’oggi è evoluta allo stesso modo. Tornando al nostro attuale Ponte della Bella Sposa va infine detto che nell’ottobre del 1944 fu distrutto di tedeschi del Feldmaresciallo Kesserling , per ritardare l’avanzata della VIII Armata Alleata. Su queste alture guerreggiavano le truppe di montagna degli Alleati: i Gurkha nepalesi e gli indiani Sikh del Garhwal, terrore dei tedeschi. Visto quante storie racconta uno sguardo dal ponte, se solo si ha voglia di tornare a guardare il mondo con occhi nuovi? Il passato è sempre un ponte disteso verso il futuro.