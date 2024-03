Ponte del Gatto: il progetto è al via

È iniziata la progettazione del ponte del Gatto, il principale ingresso cittadino posto fra il passaggio a livello di via Cesenatico e l’inizio del porto canale dove c’è la nave ammiraglia del Museo della Marineria. Uno snodo cruciale per la viabilità della città intera, dove purtroppo lo scorso anno, durante una serie di verifiche strutturali sulla sua tenuta, sono emerse delle criticità che hanno obbligato a disporre la parziale chiusura al traffico per motivi di sicurezza. Analogamente a quanto si sta facendo nel ponte di viale Roma, dove a maggio dovrebbero essere ultimati i lavori, anche al ponte del Gatto verrà eseguito un lavoro di risanamento radicale delle fondazioni.

Il consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio e la Giunta poi ha subito provveduto a tutti gli atti necessari, per deliberare 70mila euro per la progettazione. Ad aggiudicarsi la gara è stato lo studio Binini&Partner di Reggio Emilia, lo stesso che in passato ha curato a Cesenatico la progettazione di piazza Spose dei Marinai, della pavimentazione del Porto Canale e delle Porte Vinciane. Ieri c’è già stato il primo sopralluogo fra i tecnici reggiani e il Comune. Questa prima fase avrà una durata di circa tre mesi, al termine dei quali in giugno si dovrà aprire una importante conferenza dei servizi con tutti gli enti coinvolti (i sottoservizi che interessano il ponte sono numerosi), e anche la Soprintendenza, in quanto il porto canale Leonardesco è un bene tutelato.

Al termine di questa prima tappa importante, potrà partire la gara d’appalto per i lavori che sono già finanziati per un milione e mezzo di euro, previsto nel Piano triennale degli investimenti. In consiglio comunale mercoledì sera c’è stata una discussione accesa fra la maggioranza di centro sinistra e la minoranza di centro destra.

"In consiglio è avvenuto un dibattito abbastanza colorito e c’era da aspettarselo – dice il sindaco Matteo Gozzoli –. Il rifacimento del ponte del Gatto è in cima alle priorità del piano delle opere pubbliche di quest’anno e, oltre al milione e mezzo di lavori già a bilancio, abbiamo affidato la progettazione per 70mila euro con gli atti approvati dallo stesso consiglio comunale e dalla Giunta. L’incarico è stata affidato a uno studio prestigioso e preparato che ha anche il vantaggio di conoscere benissimo il territorio. A gennaio e febbraio abbiamo lavorato senza sosta con i tecnici comunali per far partire tutto l’iter e ora siamo certi che con questo progetto garantiremo la sicurezza e l’ingresso del nostro porto canale sarà ancora più bello".

Giacomo Mascellani