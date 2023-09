Ponte del Gatto, martedì cambia la circolazione

Nel principale ingresso cittadino cambia la viabilità. Da martedì 3 ottobre entrano infatti in vigore le annunciate e importanti modifiche alla circolazione sul Ponte del Gatto, che sono necessarie per garantire la sicurezza, alla luce delle verifiche strutturali eseguite in questi mesi, che hanno evidenziato delle criticità. È doveroso puntualizzare che la situazione non è grave e non vi sono pericoli di crolli imminenti, tuttavia occorre mettere in sicurezza l’area.

Siamo nel ponte adiacente al passaggio a livello della via Cesenatico, posto fra il corso d’acqua proveniente da monte dove è installata la paratoia e l’inizio del tratto più antico del porto canale dove c’è la sezione galleggiante del Museo della Marineria. Da martedì prossimo il transito sul ponte diventerà a senso unico in direzione da sud a nord, quindi da Rimini a Ravenna, cioè da Levante a Ponente, con divieto per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate di peso. Per interdire il passaggio dei mezzi pesanti, verranno posizionati dei new jersey alternati, sia in prossimità della rotonda di via Cecchini che a ridosso del ponte stesso. La circolazione invece da Ponente a Levante sarà interdetta a tutti i veicoli e vi potranno transitare esclusivamente biciclette e pedoni, con l’obbligo di svolta a destra. Il Ponte del Gatto non potrà quindi più essere utilizzato dai veicoli come entrata all’interno del centro di Cesenatico.

Il percorso alternativo consigliato prevede l’utilizzo della Statale Adriatica, per poi imboccare il sovrappasso di Ponente nella zona nord della città o in alternativa il sottopasso di viale Trento in centro.

È stato il sindaco Matteo Gozzoli ad annunciare le importanti novità: "Ci rendiamo conto che queste modifiche alla viabilità andranno a cambiare le abitudini di molti cittadini, ma sono necessari cambiamenti per garantire la sicurezza di tutti, che è la priorità. Abbiamo iniziato un lavoro di mappatura dei ponti sul territorio, realizzato progetti ed iniziato dei lavori. Il ponte ciclo pedonale di via Ferrara è stato demolito e ricostruito recentemente. A breve inizieranno i lavori al ponte di viale Roma dove investiremo circa 1,4 milioni (800mila euro da fondi Pnrr e 600mila euro a carico del Comune), e le verifiche di sicurezza ci impongono di scaricare il traffico veicolare in direzione del Ponte del Gatto, che è un punto nevralgico della città. Da una prima stima dei costi, l’investimento richiesto per i lavori di ristrutturazione è di oltre un milione e mezzo di euro, risorse che dovranno essere reperite nel bilancio comunale 2024; i tecnici del Comune sono già stati attivati per realizzare il progetto".