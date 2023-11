Ponte della Roccaccia, lavori di sostituzione al via

Ha preso avvio, da alcuni giorni, il cantiere per la costruzione di un nuovo ponte pedonale, in sostituzione del vecchio e malandato ’Ponte della Roccaccia’, nella zona sud del paese, ponte che scavalca il Savio. Il ponte, che dà, la possibilità di iniziare escursioni lungo i sentieri e le mulattiere, era chiuso da sei anni. L’appalto delle opere è stata assegnato alla ditta locale Clas, che ha proceduto a demolire la struttura del vecchio ponte, dichiarato inagibile con ordinanza del sindaco nel 2017 a seguito di verifiche strutturali, che ne decretarono lo stato di forte degrado e precarietà.

"In questi giorni - informa Baccini - le lavorazioni stanno riguardando la costruzione delle due sedi, dove verrà appoggiata la nuova struttura in metallo e legno a un’unica campata. Questo obiettivo fu inserito nella programmazione dei lavori a seguito di un confronto con i cittadini di Bagno, che avevano indicato questo intervento fra le priorità più sentite, ma senza possibilità di darvi immediatamente seguito per altre priorità maggiori e più impellenti. Abbiamo proceduto a candidare il progetto ai contributi programmati dalla Regione per i Comuni montani, all’esito del quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 98.000 euro, che abbiamo completato con lo stanziamento comunale di 32.000 euro, per un importo complessivo di intervento di 130.000 euro. La costruzione del nuovo ’Ponte della Roccaccia’ va a completare il progetto di riqualificazione di Bagno, per il quale, sono stati realizzati i nuovi Giardini pubblici, i nuovi campi da gioco e l’area del Chiardovo".

Gilberto Mosconi