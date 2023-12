Ponte di Piavola riaperto. Ieri il taglio del nastro

Una giornata attesa quella di martedì 12. Alla presenza di numerose autorità è stato fatto il taglio del nastro ufficiale della riapertura del nuovo ponte di Piavola, dopo importanti lavori di ristrutturazione e consolidamento.

Un considerevole intervento nella vallata del Borello voluto dell’attuale Amministrazione inserito nella programmazione delle opere pubbliche già dal 2020, dopo varie valutazioni tecniche ed idrauliche, si è concretizzata in un rifacimento di tutta ll’infrastruttura. Soluzione che anche a seguito degli eventi di maggio si è dimostrata corretta, in quanto ha consentito il normale deflusso della imponente piena potendo così affermare di aver superato senza problemi l’emergenza idrogeologica del nostro territorio.

La realizzazione del ponte ha registrato un costo di € 1.180.000 dovuto al caro materiali del 2021 (emergenza Covid) e alle revisioni dei prezzi conseguenti la guerra in Ucraina, quando è anche diventato molto difficile reperire l’acciaio impiegato nelle due campate.

L’infrastruttura è composta da un’unica pila centrale in calcestruzzo, due campate della luce di 44 mt. in travi di acciaio corten, le spalle e l’impalcato sempre in calcestruzzo armato. Il piano viabile è in asfaltato con una larghezza libera di 5,50 ml. protetto lateralmente da guard rail. Soddisfatta la Sindaca Monica Rossi: "Il ponte di Piavola rappresenta il pragmatismo e la determinazione di questa Amministrazione. Nonostante le sfide di questi anni siamo riusciti a portare a termine questa opera importante per la valle del Borello".