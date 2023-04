Ponte di solidarietà per l’Ucraina

"Grazie amici dall’Italia, finalmente il camion con gli aiuti umanitari è arrivato. E’ molto importante, perché attualmente qui a Leopoli ci sono 150.000 profughi, con molti anziani, donne e bambini che sono scappati dalla guerra. Così poteremo aiutarli. Che il Signore vi benedica e vi doni la pace. Grazie!". Le parole sono quelle che il direttore della Caritas diocesana di rito orientale di Leopoli, in Ucraina, don Andry, ha rivolto alla comunità cesenate per ringraziare dell’arrivo del carico di beni di prima necessità partito dal nostro territorio mercoledì mattina e arrivato a destinazione nelle scorse ore. La spedizione è stata organizzata dalla Misericordia della Valle Savio: è la quinta volta dall’inizio del conflitto che il gruppo riesce a inviare nelle zone martoriate dalla guerra concreti aiuti a sostegno della popolazione. In quella zona dell’Ucraina si sono in effetti concentrate tantissime persone scappate dalle bombe, che stanno cercando di sopravvivere alla catastrofe. Ed è a loro che hanno pensato i volontari cesenati che si sono rimboccati per l’ennesima volta le maniche. Il carico, composto da generi alimentari di prima necessità, frutta e verdura, coperte, vestiti, e medicinali, è stato raccolto dalla Misericordia guidata da Israel De Vito, insieme al vulcanico imprenditore Valchirio Piraccini e all’operatore della Caritas Andrea Casadei. Dietro di loro c’è però stata l’encomiabile generosità di tantissimi cesenati, che hanno fatto la loro parte per rendere sempre più corposa l’offerta destinata a chi ha perso tutto. In questo caso specifico è stato in particolare decisivo il ruolo della Caritas di Cesenatico, che aveva un collegamento diretto proprio con Leopoli. Dunque il mezzo pesante, messo a disposizione gratuitamente (autista compreso) dalla ditta di autotrasporti di Romano Zamagni di Cesena, è arrivato fino alla Polonia, dove è stato raggiunto da un altro camion partito appositamente da Leopoli e sul quale è stato effettuato il trasbordo di tutto il materiale. A quel punto le strade si sono separate: il nuovo mezzo ha fatto ritorno a Leopoli dove ad attenderlo a trovato don Andy, impaziente di poter soccorrere i profughi, mentre il mezzo pesante partito dall’Italia ha invertito la marcia ed è tornato nel cesenate, dove i nostri concittadini sono di nuovo pronti a serrare le fila.

Luca Ravaglia