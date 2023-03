Ponte di via Ferrara, cominciano i lavori

La prossima settimana inizieranno i lavori in via Ferrara, per rifare completamente il ponte ciclabile e pedonale sulla Vena Mazzarini, che collega via Nino Bixio con via Edmondo De Amicis. Da domani le maestranze della ditta Naldi Carpenterie di Predappio che si è aggiudicata l’appalto indetto dal Comune di Cesenatico, inizieranno infatti ad allestire il cantiere, per una delle opere pubbliche più sentite ed attese. Sono anche stati affissi i cartelli per il divieto di transito sul ponte a partire dal 6 marzo fino a data da destinarsi, si spera entro la fine dell’estate, circa entro la metà di settembre. Da diversi anni il ponte esistente mostra chiari segni di cedimento ed era pertanto necessario ed ormai idifferibile intervenire soprattutto per motivi di sicurezza, oltre che di decoro urbano. In passato c’era stato anche chi aveva ipotizzato di abbattere il ponte senza ricostruirlo, ma ci fu una sollevazione popolare da parte di tutti i residenti e titolari delle attività economiche della zona.

Il progetto è stato realizzato dallo studio Piercurrà di Cesena e l’investimento previsto è di 380mila euro, dei quali 300mila finanziati con un bando del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e 80mila euro messi invece a disposizione dal Comune per coprire gli aumenti dei costi delle materie prime. Se non vi saranno particolari problemi i lavori dovrebbero essere ultimati in sette mesi.

La prima fase consiste nella demolizione dell’attuale struttura, con la rimozione dell’impalcato e di tutte le sottostrutture portate, i parapetti, le pavimentazioni, le travi longitudinali e trasversali, ovvero la totalità degli elementi esistenti affetti da grande degrado. Lo scopo del progetto del nuovo ponte è quello di mantenerne la leggerezza, con un disegno armonico e una prospettiva ad arco.

g.m.