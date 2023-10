Ponte di viale Roma, domani via al cantiere per l’inizio dei lavori

Da domani inizia l’allestimento del cantiere sul ponte di viale Roma. L’imponente lavoro di ristrutturazione comporterà disagi alla circolazione per diversi mesi. L’investimento previsto è di 1.4 milioni, di cui 800mila coperti da fondi del Pnrr e 600mila euro a carico dell’Amministrazione comunale cittadina. Il tempo di lavoro stimato è di 6 mesi effettivi, sempre al netto di eventuali problemi ed imprevisti.

Al termine dell’allestimento del cantiere ci saranno alcune importanti modifiche alla viabilità. Il traffico sul ponte di viale Roma diventerà a senso unico alternato regolato da un semaforo. Rimane invece interdetto il passaggio a tutti i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. Entra in vigore il divieto di accesso su via Cesare Abba dal ponte fino all’intersezione con via Verdi, ad eccezione dei residenti e degli autorizzati. Via Nino Bixio diventa a senso unico di marcia in direzione Cervia.

L’intervento di consolidamento prevede interventi sulla soletta, sulle travi a sbalzo e sulle travi principali. A seguire si procederà al rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi laterali. La presenza di sottoservizi è massiccia e dallo scorso anno i tecnici del Comune dialogano con gli enti gestori.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha annunciato così l’inizio dell’intervento: "Abbiamo atteso la fine della stagione estiva per cominciare questi lavori molto importanti, in modo da non creare criticità in uno dei punti più frequentati da cittadini e turisti durante la stagione. Siamo davanti a un intervento importante per Cesenatico ed anche necessario per garantire la sicurezza di questo importante snodo viario della città".

g.m.