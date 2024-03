Ponte di viale Roma, installate le prime travi: fine lavori a maggio

Sono state installate le prime otto travi del nuovo ponte di viale Roma. I lavori procedono e presto sarà completamente rifatta la struttura portante della struttura che college le due sponde della vena Mazzarini e consente di collegare il centro di Cesenatico con il lungomare. Entro una settimana saranno completati questi primi lavori, in quanto nella giornata di martedì prossimo è attesa la consegna e l’installazione delle restanti travi. Contestualmente i tecnici sono al lavoro con i titolari dei diversi sottoservizi presenti per i nuovi allacci di fognature, acqua e gas. Il termine previsto per i lavori è il mese di maggio, in modo da permettere a uno degli snodi più importanti di Cesenatico di essere completamente operativo per la stagione estiva. L’importo complessivo dell’investimento è di 1,4 milioni, dei quali 800mila euro coperti da fondi provenienti dal Pnrr e 600mila a carico del Comune.

Dopo gli interventi strutturali, saranno rifatte tutte le finiture, in particolare la pavimentazione stradale e quella dei marciapiedi laterali. Il sindaco Matteo Gozzoli crede molto in questo intervento: "I lavori sul ponte di viale Roma sono importanti per Cesenatico e stiamo seguendo il cantiere con grandissima attenzione. L’altro giorno sono arrivate le prime otto travi che sono state subito posate e nel corso della prossima settimana arriveranno anche le restanti".

"Stiamo radicalmente ristrutturando uno degli snodi principali della città – conclude – un ponte degli anni Quaranta su cui nessuno era mai intervenuto in precedenza e che ha rivelato uno stato dell’opera peggiore di quello previsto. Il termine dei lavori ci permetterà di riaprire il ponte per la stagione estiva".

g.m.