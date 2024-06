Ponte Ospedaletto, aria ancora irrespirabile

Sulle esalazioni maleodoranti a Ponte Ospedaletto interviene il gruppo di minoranza "Siamo Longiano" che chiede di riaprire il tavolo di confronto fra Comune, cittadini e azienda. L’ultimo incontro risale allo scorso ottobre, ma l’aria nella frazione è ancora insopportabile. Le esalazioni maleodoranti sono causate da una ditta alimentare a Ponte Ospedaletto. Dice Matteo Venturi capogruppo della minoranza "Siamo Longiano": "Da tempo uno sgradevole odore di fritto accompagna le giornate dei residenti della frazione. A marzo 2023, anche su nostra sollecitazione, la Giunta aprì un tavolo permanente con la ditta e con i residenti, proponendosi di convocarlo una volta al mese, per poi riunirlo solo tre volte. In quella sede i cittadini avevano ottenuto dalla ditta la garanzia che l’installazione di un innovativo impianto di abbattimento odori avrebbe migliorato la situazione". Lo scorso ottobre, a seguito dell’ultimo incontro con cittadini e azienda, il sindaco Mauro Graziano riferì in Consiglio comunale che la situazione era "nettamente migliorata" e che il tavolo sarebbe stato riconvocato "nel momento in cui dovessero cambiare le situazioni attuali, quindi con un peggioramento delle emissioni". Conclude Matteo Venturi: "Stando alle numerose segnalazioni, da qualche mese gli effluvi sarebbero tornati insopportabili e, oltre al fritto, si sarebbero aggiunti altri odori acri di lavorazioni alimentari, ma il tavolo non è ancora stato convocato. L’altra mattina, trovandomi in zona, posso confermare che l’aria che si respirava a Ponte Ospedaletto. Vista la recrudescenza della situazione, chiediamo al sindaco di mantenere la promessa e di riattivare tempestivamente il tavolo di confronto. Noi siamo disponibili a parteciparvi fornendo un contributo alla ricerca di risposte efficaci".

Ermanno Pasolini