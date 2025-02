Ponte Ospedaletto, gli Happy Murder tornano in concerto

Sabato 8 febbraio alle 21 reunion del gruppo Happy Murder live al Resina Drink Pub in via Bocchini 5 a Ponte Ospedaletto di Longiano. Un ritorno sul palco un po’ per scherzo, un po’ per nostalgia. Sicuramente per una lunga e grande amicizia.

Dopo oltre 20 anni gli Happy Murder, storica band fondata fra Gambettola, Cesena e Longiano, attiva nel periodo 1999-2003 e formata da Francesco Ceccarelli alla batteria, David Bertolaso al basso e Filippo Leonardi (Architect of Bubble, Pater Nembrot) alla chitarra e voce, si riuniranno per un concerto unico in cui riproporre i loro migliori brani originali e offrire agli amici e a tutti gli appassionati del genere una porta, per tuffarsi a capofitto in un mare di sound e attitudine grunge.

Cerimoniere dell’evento sarà il dj Ale Franchini. In apertura, special guest, fra cui ex membri dei Pater Nembrot, a riscaldare il parterre. Durante la serata saranno proiettati spezzoni di video risalenti al periodo di attività della band e sarà presentata anche una t-shirt commemorativa realizzata in collaborazione con il Liceo Artistico "Arcangeli" di Bologna. Ingresso libero.

e. p.