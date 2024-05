Ponte pedonale della Roccaccia, domani il taglio del nastro

Il ponte sul fiume Savio va al taglio del nastro. Domani, alle 17,30, promossa dal Comune di Bagno di Romagna, avrà infatti luogo la cerimonia di inaugurazione del nuovo Ponte della Roccaccia, una struttura pedonale che scavalca il fiume Savio nella zona sud del paese termale. Il ritrovo dei partecipanti è presso l’adiacente giardino di Ròseo Euroterme Wellness Resort di Via Lungosavio, dove per l’occasione verrà allestito un aperitivo, con intrattenimento musicale. "Si tratta di un momento importante in considerazione del valore affettivo e sociale che il Ponte della Roccaccia evoca nella nostra Comunità - sottolinea il sindaco Marco Baccini- ed anche perché rappresenta un obiettivo frutto della partecipazione e del confronto con i cittadini di Bagno, che avevano indicato questo intervento fra le priorità più sentite. Il vecchio ponte, infatti, fu dichiarato inagibile nel 2017 a seguito a verifiche strutturali, che ne decretarono lo stato di forte degrado e precarietà. La costruzione di un nuovo ponte venne poi inserita nella più ampia programmazione dei lavori di riqualificazione avviati a Bagno, per i quali sono stati nel frattempo realizzati i nuovi Giardini di Via Lungosavio, i nuovi campi da gioco e l’area del Chiardovo". Spiega, poi, Baccini: "Il progetto, predisposto dall’ingegner Ivan Rinaldini, è stato realizzato dalla ditta locale Clas per un importo di 130.000 euro, finanziato da un contributo di 98.000 euro della Regione Emilia-Romagna e da uno stanziamento comunale di 32.000 euro. Il contributo regionale è stato ottenuto nell’ambito di un bando cui abbiamo partecipato tramite l’Unione Comuni Valle Savio, che ha gestito anche la procedura amministrativa connessa al cantiere grazie al lavoro dell’architetto Mirta Barchi e alla collaborazione della dottoressa Greta Guerrini, che ringrazio per l’impegno e l’interesse".

gi. mo.