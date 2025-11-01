Ponte sul Rigossa, ecco il progetto

Un ponte nuovo sul torrente Rigossa a Sant’Angelo di Gatteo. Il progetto è stato presentato dal sindaco Roberto Pari e dal vice Deniel Casadei presso la sala riunioni del centro sociale Vitainsieme in via Leonardo da Vinci, 70 a Sant’Angelo di Gatteo, davanti a una sala piena di gente. Durante l’incontro sono state illustrate le principali caratteristiche dell’intervento, le tempistiche dei lavori e gli effetti sulla viabilità. Ha detto Roberto Pari sindaco di Gatteo: "E’ un’opera strategica per la sicurezza e la mobilità del territorio. E’ l’ultima parte dei lavori sul torrente Rigossa e l’intervento costerà un milione e 200mila euro ed entro breve tempo verrà sistemato anche il ponte di via Cupa. Per quel che riguarda il torrente Baldona abbiamo chiesto al Consorzio per sistemare gli argini e abbiamo richiesto allo Stato un contributo per rifare il ponte. Tornando al ponte sul torrente Rigossa i lavori inizieranno il 4 novembre. Ci sarà anche la chiusura del ponte in quanto bisognerà rifare tutti i sottoservizi e verrà creata una passerella laterale. Nella storia di Sant’Angelo abbiamo avuto in passato tanti problemi con il torrente Rigossa con vari allagamenti delle strade e della case. Qualche disagio ci sarà perchè quando il ponte sarà demolito, la frazione di Sant’Angelo verrà divisa in due".

Ha continuato Deniel Casadei vicesindaco e assessore ai lavori pubblici: "Oggi il ponte ha un’arcata che rallenta il deflusso dell’acqua ed è di ostacolo con i detriti che provengono da monte. Quello nuovo in calcestruzzo sarà più largo di quello attuale, con due corsie per un totale di 7 metri. Per quel che riguarda le chiusure saranno divise in due fasi. La prima riguarderà la passerella di collegamento per rifare ex novo tutti i sottoservizi. Dal 4 al 7 novembre via Rigossa Destra verrà chiusa per tutta la giornata anche per i residenti, mentre verrà aperta alla sera a senso unico alternato. Una parte di via Rigossa Sinistra e via Edison saranno a doppio senso di marcia e non sarà possibile parcheggiare. Quando sarà abbattuto il ponte via Allende verrà chiusa fino all’inizio dell’estate, probabilmente dal 1 dicembre. Una situazione che creerà qualche problema ai residenti, ma chiediamo a tutti di avere pazienza. Abbiamo anche avvisato il trasporto scolastico, abbiamo fatto le ordinanze in quanto per il trasporto scolastico ci sono due fermate a monte e due a mare del ponte. Vi abbiamo detto delle date, ma siamo in autunno-inverno e bisogna fare i conti con gli eventi atmosferici e lo facciamo in questo periodo perchè essendo un intervento con fondi del Pnrr i lavori devono essere conclusi entro il 30 giugno".

Un’assemblea con un centinaio di persone che hanno posto una ventina di domande.

Ermanno Pasolini