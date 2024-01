Popolazione, crescita lenta. Il 40% vive in casa da solo

La popolazione di Cesenatico torna sopra quota 25.900. Dopo il calo anagrafico del 2022, l’anno 2023 fa segnare una piccola ma significativa crescita. È uno dei dati più significativi che emerge dalle statistiche dell’ufficio Anagrafe del Comune: nel complesso emerge una Cesenatico che invecchia, formata da parecchi single, uomini e donne che per scelta o per necessità vivono soli, con meno donne e più uomini, ed i quartieri che mantengono gli stessi residenti e la zona Ponente in calo.

Al 31 dicembre 2023 la città conta 25.907 abitanti, suddivisi in 13.326 femmine e 12.581 maschi. C’è un incremento di 26 anime rispetto ai 25.881 abitanti dell’anno precedente, +0,1%; al contempo, i nati nel 2023 sono stati 133, quindi meno dello scorso anno, mentre i decessi sono 301, quattro in più. Questo significa che l’aumento della popolazione è dovuto a persone che hanno deciso di trasferirsi a Cesenatico in numero molto maggiore rispetto a quelli trasferiti da qui in altre città.

Sono stabili e leggermente aumentati gli stranieri, oggi 2.136 (1.196 femmine e 940 maschi), quindi cinque in più dello scorso anno, di cui 625 (438 femmine e 187 maschi) da paesi della comunità europea, e ben 1.511 provenienti da paesi extraeuropei (758 femmine e 753 maschi). Le nazionalità più rappresentate sono l’Albania con 601 persone, Romania (417), Marocco (131), Ucraina (131), Bangladesh (147), Cina (86), Bulgaria (76), e Tunisia con 63 persone.

I residenti con meno di 18 anni sono 3.663 (1.860 maschi e 1.803 femmine), gli over 65 sono 6.435 (di cui 2.850 maschi e 3.585 femmine); la popolazione residente con età superiore a 75 anni conta 3.385 persone (1.437 maschi e 1.948 femmine); infine una curiosità: gli ultra centenari sono 2 ed entrambe donne. All’ufficio Anagrafe si sono iscritte da altri Comuni 916 persone (497 maschi e 419 femmine), e si sono cancellati per trasferimento 722 persone (347 maschi e 375 femmine), determinando un saldo attivo che è fondamentale per contenere la perdita di residenti. I nuclei famigliari sono 11.947 (930 le famiglie straniere), di cui ben 4.801 formati da una unica persona, quindi il 40%.

Il quartiere più popoloso è Madonnina-S.Teresa-Cannucceto con 5.866 residenti, seguito da Cesenatico Centro Boschetto con 5.468, Valverde e Villamarina (4.482), Villalta-Bagnarola-Borella (4.110), Sala (3.468), e Ponente con 2.513 residenti.

"Sono informazioni preziose – dice il sindaco Matteo Gozzoli – che ci permettono di elaborare e capire quali sono i fenomeni in fase di svolgimento nel nostro territorio, come ad esempio i dati relativi ai flussi migratori o all’invecchiamento della popolazione, e di valutare quali azioni mettere in campo".

Giacomo Mascellani