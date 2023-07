Porcelli Safonov sul palco di Villa Torlonia con ’Consigli di bellezza per periferie’ Questa sera alle 21.30 a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, Arianna Porcelli Safonov presenterà 'Consigli di bellezza per periferie', una commedia ironica tutta al femminile. Biglietti in vendita su www.liveticket.it. Info e prenotazioni tel. 370 3685093.