Porta Santi, via ai lavori. L’immobile sarà destinato a sedi di enti e associazioni

L’edificio di ‘Porta Santi’ in Sobborgo Eugenio Valzania, di proprietà del Comune di Cesena, a partire da questa settimana sarà interessato da importanti interventi di manutenzione straordinaria. Particolarmente significativo dal punto di vista storico e monumentale, l’immobile – così come concordato con la Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Provincie di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini – sarà rinnovato per essere destinato a enti o associazioni che operano sul territorio. L’amministrazione comunale annuncia che al fine di garantire una sicura esecuzione delle opere previste, il tratto stradale che attraversa il fabbricato sarà oggetto di modifiche temporanee della viabilità rese necessarie dal collocamento del ponteggio. Per effettuare i lavori di manutenzione sarà occupato il percorso ciclopedonale e istituito un divieto di transito pedonale e ciclabile nel tratto a sud, dando quindi indicazione di obbligo di svolta a sinistra all’intersezione tra corso Garibaldi e via Serraglio, esclusi i residenti, e obbligo di svolta a sinistra per i pedoni ed eventuali mezzi all’intersezione con via Mura Eugenio Valzania. Inoltre, considerate le limitate dimensioni della strada sarà istituito anche un divieto di transito pedonale tra viale Carducci e Subborgo Eugenio Valzania. Tutte le modifiche alla circolazione saranno indicate nelle vie oggetto delle stesse da apposita segnaletica stradale.

L’edificio si trova in centro storico, all’interno del fabbricato ‘Porta Santi’ dichiarato di interesse storico-artistico con Decreto del Ministero dei Beni Culturali nel 2018. Già nel 2004 l’immobile è stato sottoposto a lavori di manutenzione straordinaria. Più tardi, nel 2007, è stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria.