Portavalori rapinato a Cesena, assalto alle Poste di Borghi: 80 mila euro il bottino

Furgone portavalori (repertorio, Fotofiocchi)

Cesena, 31 gennaio 2023 - Assalto a un portavalori nel Cesenate. E’ accaduto questa mattina: il furgone è stato assaltato da alcuni rapinatori alle Poste di Borghi, in provincia di Forlì Cesena. A farlo sapere sono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTuCS dicendosi molto preoccupati perché "ancora una volta la vita degli operatori della vigilanza privata è messa a rischio".

Il fatto, spiegano infatti, "dimostra ancora una volta il rilievo del ruolo svolto dagli addetti, spesso non considerato con la dovuta importanza, che per garantire servizi indispensabili per tutta la collettività rischiano la propria vita quotidianamente". Senza contare che l'episodio accade "in un momento in cui gli addetti del settore non vedono aumenti in busta paga dal 2016 a causa del mancato rinnovo del contratto nazionale ancora in discussione".

Una situazione che si è "aggravata negli ultimi tempi anche a causa dall'inarrestabile inflazione, l'aumento dei costi energetici". Ana Laura Cisneros (Filcams Cgil), Michele Dall'Ara (Fisascat Cisl) e Martina Zignani (UilTuCS) stigmatizzano poi il fatto che "di sicurezza si parla in pubblico solo in caso di eventi criminali, mentre per il resto del tempo nessuno ricorda la pericolosità di questo lavoro, la responsabilità e il coraggio necessari a svolgere un servizio alla collettività poco considerato". Da qui l'auspicio che questi episodi vengano guardati "con particolare attenzione dalle autorità locali e che si svolgano le dovute verifiche anche per attestare le idoneità dei mezzi a disposizione".