Porte aperte al liceo scientifico. Oggi alle 18 inizia l’Open Day

Ultimo Open Day aperto ai ragazzi di terza media, oggi dalle ore 18 alle ore 20, al Liceo scientifico statale di Bagno di Romagna (via Daniele Manin, 87), sede distaccata del Righi di Cesena. Ad accogliere gli studenti e i loro genitori vi saranno gli insegnanti e i ragazzi che già frequentano il Liceo di Bagno. Sono possibili stage mattutini su prenotazione. Nato nel 1993, il liceo è frequentato ogni anno da circa 120 studenti, che provengono anche da altri territori comunali della Valle del Savio e della confinante alta Valle del Bidente. Dirigente scolastico della sede staccata del Liceo di Bagno di Romagna è la professoressa Lorenza Prati; direttrice di sede la professoressa Maria Grazia Corzani, referente per l’orientamento scolastico la professoressa Carla Para. Per Info: www.liceorighicesena.edu.it; infobagno@liceorighi.it; telefono 0543/911335.

gi. mo.