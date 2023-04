Porte aperte in piazza alle nuove imprese

Al via il percorso di attivazione imprenditoriale "Open Doors: Nuove imprese abitanti. Percorso per neo-imprenditori che rigenerano territori", promosso dal Comune di Sogliano al Rubicone in collaborazione con l’Associazione Figli del Mondo e l’iniziativa Appennino l’Hub. L’obiettivo principale di Open Doors è l’animazione imprenditoriale, cioè l’attrazione di idee e progetti in grado di rigenerare il tessuto economico di Sogliano al Rubicone. Il Comune infatti sta rimodulando una serie di misure per incentivare e sostenere neo-imprenditori (agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto), di qualsiasi età, che vogliano insediarsi nel territorio sviluppando forme di economia sociale. Cooperative di comunità, startup a vocazione sociale, che sappiano cogliere i bisogni e gli asset della comunità di Sogliano al Rubicone per tradurli in progetti di valorizzazione del ricco patrimonio naturalistico e paesaggistico, enogastronomico, culturale. Ma anche nuovi abitanti, possibili ritornanti che vogliano rigenerare, insieme alle associazioni locali, spazi, botteghe, competenze e tradizioni uniche al mondo, come la stagionatura del formaggio nelle tipiche "fosse", negozi di prossimità, l’antico forno del centro storico, che sarà oggetto di un intervento puntuale e specifico, per fare alcuni esempi. Il percorso sarà accompagnato dall’APS Figli del Mondo, che grazie all’iniziativa Appennino l’Hub promuove nuove forme di economia sociale: le imprese abitanti, cioè imprese che rispondono alle domande locali con nuove idee e processi, in grado di rigenerare i territori, di cucire tradizioni e innovazioni.

Il primo appuntamento itinerante, aperto a tutti, è per oggi alle 18 in Piazza Matteotti, nel cuore di Sogliano al Rubicone. Insieme alla sindaca Tania Bocchini e alla Giunta, la Consulta dei Giovani, le associazioni locali, gli ospiti saranno accolti "sulla soglia" da artigiani e cittadini, aprendo le porte su eventuali scenari e opportunità nel settore culturale, ambientale e sociale, raccontando le loro storie e i loro desideri.

e.p.