Porte vinciane, al via i lavori di manutenzione

di Giacomo Mascellani

Le porte vinciane saranno sottoposte a interventi di manutenzione straordinaria per garantirne il funzionamento. L’imponente meccanismo d’acciaio che consente di sbarrare il porto canale nelle giornate critiche delle mareggiate e dei picchi di alta marea, dopo un autunno ed un inverno in cui ha salvato il centro decine di volte dal pericolo di allagamenti, adesso ha bisogno di essere sistemato con dei lavori nelle parti più critiche e maggiormente soggette ad usura.

Dopo le ultime mareggiate sono state effettuate delle verifiche in alcune parti delle porte e sono stati approntati interventi di pulizia e di ricognizione del fondale dove le porte devono potersi muovere. Sono state controllate le cerniere superiori e sono stati sistemati i due vecchi pistoni che consentono l’apertura attraverso il sistema. I prossimi lavori saranno concentrati sulle parti delle tenute, che verranno smontate e rifatte. Anche i cilindri saranno cambiati e verranno tenuti di scorta quelli vecchi che sono stati riparati per un utilizzo temporaneo. In previsione c’è il rifacimento della pavimentazione in banchina che protegge le pompe sottostanti, considerate il cuore dell’impianto. Fra i lavori nuovi previsti ora c’è la realizzazione di parapetti o balaustre, per mettere in sicurezza le passerelle pedonali in corrispondenza delle pompe idrovore.

Questo intervento si rende necessario per avere maggiori margini di sicurezza del personale addetto ai lavori. Al riguardo una soluzione potrebbe essere il prolungamento della balaustra, per avere più sicurezza sui moli quando sono in funzione le pompe e scongiurare che le maestranze impegnate possano finire in acqua.

Per quanto riguarda gli interventi straordinari rientrano nel progetto di riqualificazione del molo di Levante, il cui budget è di circa 1 milione e 200mila euro. Buona parte di questa somma verrà investita per la ristrutturazione della parte portante del molto e dei frangiflutti; per la sostituzione dei pistoni delle porte sono stimati oltre 100mila euro, per la sostituzione delle plotte e la realizzazione dei parapetti a protezione, sono invece previsti circa 200mila euro.

Le porte vinciane vengono movimentate tutte le settimane, sono periodicamente soggette a verifiche, a lavori di manutenzione ordinaria e controlli periodici nelle parti elettriche ed idrauliche, che comportano una spesa di circa 200mila euro all’anno. Tali manutenzioni sono indispensabili per garantire il funzionamento del meccanismo, sistemare le componenti che necessitano di essere aggiustate e pianificare i lavori di straordinaria manutenzione.

Giacomo Mascellani