Porte vinciane riaperte in anticipo

Riaperte in anticipo le Porte Vinciane, l’imponente meccanismo di chiusura del porto utilizzato per scongiurare gli allagamenti nel centro. Il sindaco ha ordinato alle 6 di ieri la riapertura del canale e le imbarcazioni hanno potuto tornare a navigare dopo il forzato stop dovuto al maltempo dei giorni scorsi. Le condizioni meteo sono in miglioramento ed i tecnici della Protezione civile guardano al calendario per pianificare gli interventi di manutenzione delle porte.