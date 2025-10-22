L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Cesena
Cronaca"Porterò la fiaccola olimpica, che orgoglio"
22 ott 2025
PAOLO MORELLI
Cronaca
Il 6 gennaio prossimo la fiaccola olimpica transiterà da Cesena, proveniente da Atene e con meta finale lo stadio di...

Enrico Rossi alla Maratona di New York 2010

Enrico Rossi alla Maratona di New York 2010

Il 6 gennaio prossimo la fiaccola olimpica transiterà da Cesena, proveniente da Atene e con meta finale lo stadio di San Sino a Milano dove arriverà esattamente un mese dopo per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Fra i 10.001 tedofori selezionati ci saranno un cesenate e una bertinorese che lavora a Cesena. Lui è Enrico Rossi di Borello, bancario, ex consigliere comunale del Pd; lei è Chiara Camporesi, vive a Santa Maria Nuova di Bertinoro e lavora come fisioterapista a Cesena. Il viaggio della fiaccola olimpica inizierà giovedì 4 dicembre ad Atene che nel 1896 ospitò la prima edizione dei Giochi moderni. Due giorni dopo (sabato 6) da Roma inizierà il viaggio vero e proprio: per 63 giorni attraverserà le venti regioni italiane con un percorso di 12.000 chilometri. A Natale la fiamma a cinque cerchi sarà a Napoli mentre festeggerà il nuovo anno a Bari. Lunedì 26 gennaio, dopo 70 anni esatti dalla cerimonia di apertura dei Giochi di Cortina 1956, farà il proprio ritorno nella località ampezzana e concluderà il suo tragitto allo Stadio San Siro di Milano la sera di venerdì 6 febbraio,

Enrico Rossi ha ricevuto la mail di conferma due giorni fa: "Ormai non ci pensavo più – racconta con un po’ di emozione –, avevo sentito l’annuncio della possibilità di candidarsi durante il Festival di Sanremo e avevo spedito la mail rispondendo alle tre domande proposte. Due mesi fa la mia amica Chiara Camporesi mi aveva detto che le era arrivata la mail di conferma, e nei giorni successivi, non ricevendo alcunché, mi ero rassegnato".

Contento?

"Certo, ci tenevo e ormai avevo perso ogni speranza. Ma sono anche un po’ preoccupato".

Perché?

"Ogni tedoforo deve percorrere un tratto di 300 metri e io sono fuori allenamento. Quindici anni fa partecipai alla Maratona di New York, un’esperienza indimenticabile, poi ho dovuto trascurare il podismo per gli impegni di lavoro, del consiglio comunale e il tennis, il mio sport preferito. Bisogna che mi rimetta in forma!".

© Riproduzione riservata