"Portiamo tra i banchi il fascino del fare impresa. Laboratori e testimonianze sui mestieri artigiani"

Dalle aziende ai banchi di scuola per diffondere cultura imprenditoriale e passione per il lavoro. Torna anche per l’anno scolastico 2023-2024 il Progetto Scuola Cna che mette in relazione imprenditori e studenti di ogni ordine e grado. "Le imprese ci riferiscono della difficoltà di trovare collaboratori o profili per il ricambio generazionale - rivela il presidente provinciale di Cna Lorenzo Zanotti -. Le ragioni sono molteplici, tra cui l’inverno demografico, ma è necessario inserire nel bagaglio scolastico le competenze del fare impresa". Tre i percorsi gratuiti, distinti per classi ed età, a cui scuole e insegnanti possono aderire online dal 6 all’11 novembre. Alle classi quarte e quinte delle scuole primarie sono dedicati, i laboratori di ‘Detto, Fatto! A scuola con Cna’.

"Negli incontri cerchiamo di infondere ai bambini la passione per l’artigianato - spiega Roberta Braghittoni, titolare della Stamperia Braghittoni di Cesenatico - proponendo varie attività: il lavoro della pelle e del legno, la sartoria con materiali di recupero, la robotica, la stampa 3D, la costruzione di strumenti musicali fino a mansioni più antiche come la stampa a ruggine". Imprenditorialità, ma in modo sostenibile. Gli studenti DIterza media possono partecipare al ‘Contest di Cna’ sulla sostenibilità: attraverso filmati, poster, siti web o elaborati i ragazzi sono chiamati a sviluppare azioni per ridurre il proprio impatto ambientale e accaparrarsi i vari premi in palio (400 euro agli istituti scolastici dei primi classificati, 250 ai secondi, 150 ai terzi e 100 ai quarti).

"È necessario formare una cultura ambientale - dice Danila Padovani, responsabile Cna Produzione Forlì-Cesena- e affrontiamo il tema del green attraverso applicazioni e giochi". Calzolai, gioiellieri, interpreti, restauratori, fioristi, titolari di importanti aziende: le testimonianze degli imprenditori del territorio sono al centro del percorso di ‘Storytelling’ che coinvolge le scuole superiori. "Per gli studenti è un’occasione di crescita - commenta Michele Valli, titolare di Resina Forlivese, tra le realtà aderenti al progetto -e per gli imprenditori è di confronto per comprendere e adattarsi alle esigenze delle nuove generazioni". "Per costruire il futuro - conclude il sindaco Enzo Lattuca - è importante che tutte le componenti della comunità, dalle scuole alle imprese, sappiano trovare un punto di incontro".