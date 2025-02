Porto, 176 chilogrammi di pesce non tracciato: scatta il sequestro

Sul territorio proseguono i controlli della Guardia costiera sulla filiera ittica. L’altro ieri le attenzioni si sono concentrate su dei commercianti di prodotti ittici che operano in porto. Durante le ispezioni sono state rinvenute 55 casse di prodotto ittico privo di documentazione utile alla tracciabilità, che venivano trasportate all’interno di un veicolo refrigerato. Complessivamente sono 176 i chilogrammi di specie ittiche diverse, canocchie, mazzancolle e scampi, oltre a 2 esemplari, vivi e vitali, di astici di grosse dimensioni, del peso complessivo di 4 chilogrammi. Ricordiamo che la pesca e la commercializzazione dell’astice sono vietati dal 1° gennaio al 30 aprile. Il prodotto non tracciato è stato sequestrato e sottoposto alle visite dei veterinari dell’Ausl. L’esito positivo della visita ha consentito la vendita del prodotto in asta pubblica, il cui introito sarà versato alle casse dello Stato. I due astici, invece, sono stati liberati in mare. A seguito delle violazioni è stata elevata a carico del trasportatore, una sanzione amministrativa di 1.500 euro. In una nota l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico sottolinea che l’attività svolta testimonia la puntuale e costante attenzione che la Guardia costiera rivolge alla filiera della pesca e, in piena sinergia con la locale Ausl, a tutela dei consumatori. In questo contesto anche il consumatore può fare la sua parte verificando, al momento dell’acquisto, che il prodotto ittico sia contrassegnato con la necessaria etichettatura che riporta le informazioni obbligatorie sulla provenienza del pesce.

g.m.