Porto d’armi abusivo giovani denunciati

Negli ultimi giorni tre giovani sono stati denunciati a piede libero per porto d’armi, in tre episodi differenti, durante i controlli effettuati dai carabinieri. Sono un 19enne controllato da una pattuglia in via Michelangelo a Valverde e trovato con un coltello a serramanico di 17 centimetri, un 25enne fermato a Gambettola con un bastone di 30 centimetri, ed un 23enne fermato a Gambettola, pizzicato con un tirapugni in metallo all’interno dell’auto. I ragazzi non hanno fornito una giustificazione del possesso di questi oggetti.