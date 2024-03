"Porto il mio carrozziere a esibirsi in officina"

La stagione del teatro Moderno di Savignano sul Rubicone domani scende "GiùdalPalco" per spostarsi in un luogo insolito eppure filologico, quello che con un inglesismo si definisce "site specific". È infatti, nella storica Carrozzeria Piciali, in via Faberio 2, che l’attore Denis Campitelli ambienta il suo spettacolo, letteralmente di "teatro in officina", tra lamiere contorte e paraurti ammaccati. Campitelli, insieme a Daniele Romualdi sarà "Caruzìr" (Carrozziere). Il testo, dello stesso Campitelli, è una produzione del Teatro Due Mondi. La data, fuori abbonamento, registra il tutto esaurito. con una prima rappresentazione alle 20.30, e la seconda alle 22. Ivo ed Elio svolgono il mestiere artigiano di carrozzieri e quel sapiente lavoro manuale che ben conoscono si scontra con la società che cambia e con le nuove tecnologie che le auto moderne richiedono. Il dialetto romagnolo è la lingua con cui i due parlano tra loro, è la loro àncora di salvezza, la lingua della resistenza, per superare il senso di smarrimento di chi si trova prigioniero tra due mondi.

Denis Campitelli, lei chi è dei due personaggi?

"Io sono Ivo, quello che si occupa dell’amministrazione, che tiene i conti, fa le fatture. Quello nervoso, che fuma e s’arrabbia perché la gente ‘va a sbattere’, vuole il‘macchinone’ subito riparato, ma poi non paga. I due soci sono diversi caratterialmente. Elio fa il lavoro più duro, ha con la salopette sporca, è più tranquillo e disinteressato ai soldi. Hanno in comune la caccia e le donne".

Ha preso a modello qualcuno di sua conoscenza?

"Sì, i carrozzieri da cui andavo a Santa Maria Nuova di Bertinoro: mi affascinavano con le loro tipizzazioni caratteriali, prototipi delle maschere della commedia dell’arte: artigiani che avrebbero voluto continuare a fare il loro mestiere, ma si trovavano e si trovano davanti ad auto sempre più complesse e a dovere svolgere lo sgradito compito di telefonare ai clienti per reclamare le loro spettanze. Da notare che mentre recitiamo lavoriamo per davvero e facciamo pure una saldatura col flessibile a debita distanza dal pubblico".

Lei ha un attaccamento particolare al dialetto. Perché?

"La lingua romagnola ha una sua partitura, una musicalità che nasce dal paesaggio romagnolo e produce quei personaggi lì: lo sburone, il dandy che si veste di una eleganza a modo suo, ma poi trascorre le serate al bar a pontificare come si conquista una donna, Fausto che parla veloce un dialetto stretto che capisce solo lui. Sono personaggi che ispirano simpatia, quella simpatia che ci viene generosamente attribuita anche fuori dalla Romagna. Ho fatto spettacoli a Roma e il prototipo del romagnolo piace istintivamente".

Ma lei parla un dialetto antico o quello più attuale, più vicino all’italiano?

"Dipende dal contesto in cui mi esibisco. Conosco quello arcaico, che parlavano i miei nonni, ma direi che il mio è il dialetto di oggi. Magari è un intercalare. Se la mia mamma ora parlasse con lei avrebbe prima cominciato in italiano, poi prendendo confidenza, sarebbe passata al dialetto".

Non le pare che ci sia un movimento di riscoperta del dialetto?

"Sì, noto incontri di poesia, ritrovi nei quartieri, serate di recite. Credo di poterlo attribuire allo spaesamento che ci ha procurato il Covid, durante il quale ci dicevano cosa fare per stare bene. C’è il bisogno di ritrovare le nostre radici, una certa nostalgia per quella oralità genuina. Anche i giovani dimostrano la curiosità di conoscere e comprendere il dialetto ed è un bene, affinché la lingua non si perda".

Non è sempre stato così, sia a scuola che in teatro.

"Già, pareva che sapere il dialetto impedisse di apprendere l’italiano. C’è poi stata in teatro, una forma di snobismo verso il nostro vernacolo, meno rispettato del napoletano ad esempio. Quando ho cominciato a proporlo, il dialetto, nel 2009, veniva poca gente. Ma fortunatamente c’erano attori come Marescotti e Mescolini e anche il Teatro delle Albe, o lo scrittore Raffaello Baldini, che hanno fatto in modo da sostenere, difendere e diffondere la lingua romagnola".