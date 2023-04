"Porto in scena uno spettacolo intimo ed emozionante"

Tocca anche Cesena il nuovo tour acustico del cantautore e produttore inglese Fink. L’artista si esibirà questa sera al Big Barrè di Pievesestina, dove presenterà in anteprima alcuni brani tratti dal nuovo disco in uscita nei prossimi mesi. La serata comincerà dalle 20, con un piccolo spettacolo di apertura del musicista indie folk An Early Bird. Biglietti disponibili su Ticketone e al botteghino del locale, necessaria la tessera Arci.

Fink, è felice di poter tornare finalmente in Italia?

"Ci sono stato tantissime volte, mi sono innamorato del vostro Paese quando a 13 anni venni in vacanza qua. C’è qualcosa di unico nel suonare in Italia, è un’esperienza incredibile. Non vedo l’ora di visitare Cesena".

Cosa porterà sul palco?

"Prima del lockdown avevo realizzato un disco in cui rifacevo in acustico le mie canzoni più famose. Dunque proporrò alcune di queste versioni, facendomi accompagnare in scena dalla band. Sarà uno spettacolo intimo ed emozionante".

Ci sarà qualche inedito?

"Sì. È un periodo di prova, in cui stiamo limando i dettagli delle nuove canzoni. L’uscita del disco è ancora lontana, però ci sono già vari pezzi pronti che aspettano il momento giusto per essere pubblicati".

Dato che in scena celebrerà la sua carriera ventennale, cosa ricorda dei suoi inizi?

"I viaggi. All’epoca pur di suonare facevo di tutto, andavo ovunque. Prendevo dei voli low cost, dei viaggi in pullman interminabili solo per far conoscere la mia musica. Adesso abbiamo un piccolo van e siamo molto più organizzati, ma lo spirito di quegli anni è rimasto intatto".

Cos’è cambiato in questi anni?

"A livello musicale la mia voce si è abbassata, è diventata più calda e tecnica rispetto a quando ero giovane. Il mio modo di suonare la chitarra, invece, è diventato meno preciso, ma più vissuto. Come persona mi sento più a posto con me stesso, più sicuro di quello che faccio. Non seguo più i giudizi degli altri".

Come descriverebbe il suo stile?

"Agli inizi venivo definito un artista di soul acustico, ma negli anni ho aggiunto un mix di sonorità blues e folk. In più, essendo inglese, c’è un qualcosa di alternativo, cioè di indie, nella mia musica. Mi piace unire sentimenti musicali differenti".

Qualche anticipazione sul suo nuovo album?

"Sto scrivendo dei pezzi molto folk e minimalisti, basati perlopiù sulla chitarra e la voce. Sto anche lavorando ad alcune colonne sonore di film e videogiochi".

Filippo Aletti