"Porto sul palco sogni e lotte di Elsa Morante"

di Cristina Gennari

Una donna dentro e fuori il femminismo. Ma soprattutto, una donna che ha cambiato il mondo della letteratura. Elsa Morante è stata una delle principali scrittrici e poetesse italiane del secondo dopoguerra, prima donna a vincere nel 1957 il Premio Strega. Alla sua figura è dedicato lo spettacolo ’Elsa. Uno scherzo, uno scherzo, è tutto uno scherzo’ di Tatjana Motta, con Tamara Balducci e Michele Di Giacomo che esordirà domani sera alle 21 al teatro Turroni di Sogliano.

Di Giacomo, com’è nato lo spettacolo?

"Ho letto molti libri di Elsa Morante e mi sono appassionato al suo modo di scrivere, al tempo stesso antico e moderno. È un’autrice immensa, di cui non si parla abbastanza. Abbiamo quindi deciso di portarla in scena a partire dalla sua biografia".

Un lavoro complesso.

"Sì, raccontare una vita intera è impossibile. Perciò abbiamo scelto di limitare il racconto dal momento in cui lascia la famiglia all’età di 19 anni fino al primo romanzo, ’Menzogna e sortilegio’. È dunque la storia della vocazione, della lotta e delle fatiche per ritagliarsi il suo spazio nel mondo della letteratura".

Un racconto che passa attraverso vari luoghi.

"Il testo ripercorre la vita della Morante attraverso undici stanze che lei cambia mentre è alla ricerca del suo spazio nel mondo. Nelle stanze scrive diari, dà lezioni private, ospita amanti".

La ricerca va a buon fine?

"Sì. Nella Biblioteca nazionale centrale di Roma è stata ricreata la stanza della sua casa romana di via dell’Oca 27, dove ha trascorso la parte finale della sua vita e dove ha scritto il romanzo più famoso, ’La storia’. Ed è proprio da quella stanza che parte lo spettacolo per un viaggio a ritroso tra sogni e realtà".

Quale eredità lascia la vita di Elsa Morante?

"La sua parabola non vuole parlare di femminismo, ma, di fatto, lo fa. Racconta le difficoltà di una donna nell’affermarsi in un mondo, quello degli intellettuali, maschilista e pieno di pregiudizi. All’inizio del ’900 non esistevano scrittrici importanti, se non donne di buona famiglia e famose. Per una donna come Elsa Morante, povera, dei quartieri popolari di Roma, era difficile farsi strada solo con il proprio talento. Eppure, lei riesce a diventare quello che desiderava, cioè uno scrittore, al maschile, come voleva definirsi".

Una scelta che oggi farebbe discutere.

"All’epoca dire scrittrice, al femminile, significava relegare le donne a una letteratura romantica, di serie B. Per la Morante, invece, le opere sono eterne e gli unici elementi su cui si deve essere giudicati. E lei voleva produrre grande letteratura. Un discorso profondamente femminista".