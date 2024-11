Porto turistico . Onda Marina, gara per la gestione

Il Comune di Cesenatico ha indetto una gara per la gestione del porto turistico Onda Marina. Le proposte potranno essere presentate fino alle 13 del 27 gennaio 2025. Sui sito del Comune l’avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per lo sviluppo del porto turistico e per la sua gestione economico finanziaria. L’avviso si riferisce a tutto il complesso Onda Marina, quindi al porticciolo con 300 posti barca, al residence, al bar e le attività.