Portocanale, lavori per opere di protezione

di Giacomo Mascellani

Il Comune di Cesenatico ottiene un milione e mezzo di euro dalla Regione per riqualificare il molo di Levante del porto canale e costruirà un sistema di difesa dei locali e dei ristoranti che spesso si allagano.

La notizia è stata data ieri dal sindaco, alla luce della delibera regionale che assegna a Cesenatico un sostegno eccezionale di 1 milione e 497mila euro, su una previsione di spesa di 1 milione e 525mila euro, pari al 98%. Il nuovo progetto riguarda 400 metri sulla banchina di Levante e circa 50 metri sulla banchina di Ponente. Verrà realizzato un muretto antiesondazione dell’altezza di 1 metro e 10 centimetri sulla banchina a partire dalle Porte Vinciane fino all’altezza del ristorante ’La Baia’, in modo da proteggere tutta la zona che viene sempre allagata in occasione delle mareggiate sempre più violente e frequenti. Il nuovo muretto verrà costruito in cemento armato con dei micropali che serviranno anche a consolidare la banchina.

A completamento del muretto e del nuovo sistema di protezione, verrà installata anche una speciale paratia in acciaio inox a difesa del territorio. Oltre al fondamentale valore strutturale e di difesa, il muretto verrà impreziosito da finiture di pregio, con pietra d’Istria e pietre di selce. Inoltre si procederà alla demolizione e ricostruzione delle celle frangiflutti che saranno realizzate con nuovi telai in cemento armato. Verrà in questo modo sostituito l’intero sistema strutturale collegato alle fondazioni profonde del molo. La parete verticale del molo di Levante verrà ammodernata sostituendo il calcestruzzo ammalorato e pulendo i ferri d’armatura. Verranno realizzati parapetti di protezione in prossimità delle pompe idrovore delle Porte Vinciane, dove saranno sostituiti i pistoni che svolgono un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del meccanismo capace di proteggere l’abitato dalle ingressioni marine. La banchina di Ponente per un breve tratto sarà consolidata.

Il sindaco Gozzoli insieme ai tecnici ha incontrato i titolari delle attività sul molo di Levante, dove i lavori sono previsti a partire dal mese di gennaio. "Sono molto contento - ha detto -, perchè realizzeremo un’opera che andrà ad impattare sul lato estetico e architettonico del porto, ma consentirà in primo luogo di aumentare la sicurezza del nostro territorio. Da quando è iniziato il mio mandato, abbiamo innalzato le banchine, investito sulla sicurezza, il dragaggio e la riqualificazione del mercato ittico, intercettando oltre 8 milioni di finanziamenti e lavori messi in atto. Il lavoro della dirigente Chiara Benaglia e di tutti i tecnici del settore lavori pubblici è molto prezioso".