‘Portoghesi’ in Riviera, già le prime ‘vittime’

Cesenatico, 11 giugno 2023 – Puntuali come un orologio svizzero, anche quest’anno all’inizio della stagione estiva, in riviera arrivano i ’portoghesi’. Mischiati fra le migliaia di clienti che frequentano i ristoranti e i locali sul porto canale e non solo di Cesenatico, si aggirano persone che mangiano portate di pesce, scelgono bottiglie di vino pregiato e, quando è il momento di pagare, si dileguano lasciando il ristoratore con un palmo di naso.

Si tratta di veri e propri furti, dal momento che le materie prime con cui sono fatti i piatti costano sempre di più, così come le bevande, il personale e la gestione delle varie aziende di ristorazione in cu i ’portoghesi’ operano.

L’ultimo episodio è accaduto al Porto 22, il locale gestito da Massimo Zanigni e dalla moglie Victoria, i quali sono stati raggirati due volte: "La prima sera si è presentata una famiglia con bambini, hanno mangiato e bevuto a sazietà, poi hanno chiesto un caffè e in quell’istante si sono alzati e allontanati velocemente. La seconda sera siamo state vittima di un’altra famiglia quasi insospettabile, con un costoso cane di razza al seguito e tutti ben vestiti; si sono accomodati, hanno cenato e, dopo aver ordinato due caffè e due liquori, si sono alzati e incamminati sul porto con nonchalance. Avremmo potuto seguirli - prosegue Victoria -, e la tentazione è stata quella di volergli dare proprio una bella lezione, perchè purtroppo non è la prima volta che lavoriamo per servire queste persone. Poi mio marito mi ha convinto di lasciar perdere, ma proviamo un profondo senso di ingiustizia".

Il titolare Massimo Zanigni la prende con ironia: "Sono persone che sicuramente non hanno bisogno di mangiare a sbafo, per questo sono stupito; forse è gente che vuole provare un brivido, comunque se ripassano gli rifacciamo il caffè visto che si è raffreddato".