"Positiva la sinergia tra le Fiere di Cesena e Forlì"

Confesercenti Cesenate si esprime sul dibattito che ipotizza una fusione tra la Fiera di Cesena e la Fiera di Forlì con la convinzione che una sinergia sia positiva per tutto il territorio romagnolo. "La proposta del presidente della Camera di commercio Carlo Battistini di una sinergia tra le fiere di Cesena e Forlì è da prendere in grande considerazione – dice il presidente Confesercenti Cesena Cesare Soldati (nella foto) –. Ci sono due argomenti che ci stanno particolarmente a cuore, a noi di Confesercenti come a tutti i romagnoli, e sono l’efficienza del sistema fieristico romagnolo e il conseguente passo avanti nella creazione di area vasta Romagna. Riteniamo indispensabile avviare un serio progetto di collaborazione e si deve realizzare un sistema romagnolo virtuoso che faccia da cerniera e trovi spazi rispetto ai due grandi poli fieristici regionali che sono Bologna e Rimini. Occorre quindi creare nuove sinergie che siano nello stesso utili a risolvere i problemi economici esistenti".

"È assodato – continua Cesare Soldati – che le città che ospitano centri fieristici che agiscono positivamente, sono una grande opportunità per tutto il territorio di riferimento e sono strumenti di marketing territoriale importanti per tutto l’indotto, turismo compreso, delle città ospitanti. Insieme, Cesena e Forlì possono individuare nuovi settori di sviluppo per far vivere e rinvigorire le varie esposizioni, e le sinergie tra le Fiere devono essere un punto di partenza per altre integrazioni. Pensiamo in particolare agli aeroporti, alle infrastrutture viarie, ad una promozione unitaria del sistema turistico e ad una maggiore integrazione degli strumenti urbanistici, per fare in modo che si rafforzi l’intero sistema Romagna. Noi come Confesercenti auspichiamo che i due sindaci di Cesena e Forlì, nella loro qualità di maggiori azionisti delle Fiere, insieme alla Camera di Commercio e al sistema di rappresentanza del mondo economico, inizino ora, in maniera anche rapida, ad affrontare questa proposta".