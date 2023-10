Positivi i progetti all’ospedale

Il Pd plaude al progetto di ampliamento e riordino dell’ospedale ’Ginesio Marconi’. Il capogruppo in consiglio comunale Mario Drudi sottolinea l’importanza del potenziamento dei servizi, della valorizzazione ed implementazione dei servizi riabilitativi e ad altre importanti novità di interazione dei servizi socio sanitari per la medicina di prossimità. La segretaria e consigliera del Pd Valentina Montalti esprime l’apprezzamento per il lavoro che l’amministrazione sta portando avanti assieme al direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori ed al direttore del distretto sanitario Francesco Sintoni.