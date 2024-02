Post-alluvione, eventi e conferenze. Domani Sorrivoli è protagonista

L’amministrazione comunale di Roncofreddo, in collaborazione con tante realtà del territorio, organizza per domani una giornata con l’ambizione di porre l’accento sulla fragilità e sulla sostenibilità del territorio collinare, con l’unico filo conduttore di tornare con l’attenzione a Sorrivoli, luogo simbolo dell’alluvione di maggio 2023.

Al mattino la Casa dell’Upupa, la casa museo di Ilario Fioravanti, apre le sue porte per visite guidate. Per info e prenotazioni: 334.3651256. Dalle ore 11.30 alle ore 15.30 nelle cantine del castello di Sorrivoli verrà realizzata l’opera condivisa "Rilievi", attraverso un laboratorio creativo aperto a tutti ideato e concepito da Silvia Mornati, docente dell’Accademia di belle arti di Brera di Milano.

Dopo il laboratorio artistico, presso l’Azienda agricola Orticà, in Via Peschiera 1450 a pochi passi dal castello, si terrà l’incontro pubblico "L’alluvione in Emilia-Romagna tra scenari climatici, ambientali e sociali". Tra gli ospiti previsti: Andrea Benini, geologo dell’Agenzia regionale di sicurezza territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna; Andrea Fantini, geografo e agroecologo dell’Università degli studi di Bologna, autore del libro "Un autunno caldo"; Gabriele Antolini, climatologo e agrometeorologo di Arpae. "Sarà una giornata di grande emozione – dice la sindaca Sara Bartolini (foto). Ringrazio tutti gli attori che sono al nostro fianco in questa iniziativa, perché ne hanno condiviso il sentimento con entusiasmo"

e.p.