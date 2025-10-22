Post alluvione, lavori finiti sulla Sp11 a Cà Quaiotto

Terminati i lavori sulla Sp11 in località Cà Quaiotto nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone. L’ultima operazione ha riguardato il collaudo del cantiere e la spesa è stata di un milione e mezzo di euro per il completo ripristino della strada. Nei giorni scorsi con le operazioni di collaudo delle protezioni antierosive si è chiuso in modo definitivo il cantiere dei lavori, restituendo così piena sicurezza e funzionalità a un tratto stradale fortemente danneggiato dagli eventi eccezionali alluvionali del maggio 2023. In particolare, nella frazione di Strigara, tra il km 20,000 e il km 20,250, si erano verificati due gravi fenomeni franosi che avevano compromesso una parte significativa della carreggiata. Per garantire la stabilità della strada, è stata realizzata una soletta contrappesata fra due robuste travi in calcestruzzo armato, poggianti su micropali, a sostegno del lato franato e a protezione della viabilità.

Oltre al consolidamento della sede stradale, l’intervento ha previsto la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e degli accessi alle abitazioni, il ripristino delle reti dei servizi essenziali come acqua, gas e fibra ottica e l’ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione, realizzato in collaborazione con l’ufficio tecnico comunale di Sogliano al Rubicone. Per contrastare il dilavamento e l’erosione del versante, è stata inoltre realizzata una stabilizzazione mediante reti chiodate preassemblate su biorete, costituendo un geocomposito antierosivo di protezione.

Il corposo intervento è stato diretto dall’ufficio tecnico della Provincia di Forlì-Cesena e i lavori sono stati eseguiti dal Consorzio Imprese Romagnole di Cesena. Ha detto Enzo Lattuca presidente della provincia di Forlì Cesena: "Con il collaudo si conclude ufficialmente il cantiere sulla Sp11. Restituiamo così una viabilità sicura alla comunità di Sogliano al Rubicone, su una strada fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini. Il tratto è percorribile in sicurezza già da mesi e, con questo atto amministrativo, mettiamo la parola fine ai lavori. Ora ci concentriamo sugli interventi che partiranno nelle prossime settimane lungo la Sp88 Alto Uso e la Sp13 Uso, continuando il nostro impegno per la ricostruzione delle infrastrutture provinciali danneggiate".

Ha concluso Tania Bocchini sindaca di Sogliano al Rubicone: "La ricostruzione delle infrastrutture viarie nel nostro territorio procede con impegno e concretezza. Ringrazio gli uffici e i tecnici della Provincia per il lavoro svolto e per la collaborazione costante con il Comune di Sogliano al Rubicone. Interventi come questo sono fondamentali per garantire l’accessibilità del territorio e permettere a cittadini, imprese e servizi di restare connessi, in sicurezza, anche nelle aree più fragili del nostro entroterra".

Ermanno Pasolini