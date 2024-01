Post-alluvione, Sara Assicurazioni dona 10mila euro a Radio Soccorso

La compagnia Sara Assicurazioni ha donato presso la sede dell’agenzia di Cesenatico in viale Leonardo da Vinci, la somma di 10mila euro all’associazione di volontariato Radio Soccorso Cesenatico della Protezione Civile. L’alluvione dello scorso 16 maggio scorso ha sensibilizzato Sara Assicurazioni, che ha deciso di intervenire in favore di quelle associazioni del territorio che si sono particolarmente distinte in aiuto alla popolazione. Dagli agenti Alessandro Rosi e Carlo Palladino, è stata individuata come particolarmente meritevole e bisognosa Radio Soccorso Cesenatico, la cui sede ed attrezzature, tra l’altro, erano state gravemente danneggiate da un incendio doloso scoppiato lo scorso mese di febbraio, quando un giovane piromane residente a Macerone con dei precedenti, era entrato in azione per appiccare le fiamme all’edificio di proprietà comunale ubicato in via Saffi, dove hanno sede Radio Soccorso e i Vigili del fuoco volontari di Cesenatico.

Gli agenti, in presenza dell’area manager Oliviero Toselli di Sara Assicurazioni e dell’assessore del Comune di Cesenatico Jacopo Agostini, hanno simbolicamente consegnato l’assegno dell’importo di 10mila euro a Giuseppe Astolfi, presidente dell’associazione collegata alla Protezione Civile. L’importo è già stato bonificato a Radio Soccorso.

Questa somma sarà utilizzata come contributo per il ripristino della sede e l’acquisto di alcune importanti attrezzature utilizzate dai volontari nelle operazioni di soccorso in caso di calamità o altre emergenze.

g.m.