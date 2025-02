Post alluvione, via ai lavori su via Rubicone destra e sinistra

Via ai lavori di messa in sicurezza e ricostruzione post-alluvione a completamento degli interventi già effettuati su via Rubicone destra e sinistra, in ottemperanza dell’ordinanza 33/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione. In particolare l’imminente apertura del cantiere avverrà nella frazione di Fiumicino ed è programmata per lunedì 17 febbraio, salvo imprevisti legati al meteo. Si tratta del primo lotto dell’intervento per un importo complessivo di 270mila euro. Gli interventi interesseranno via Colombarazzo I tratto, via Rubicone Destra e Sinistra che verranno sottoposte a lavori di manutenzione straordinaria e asfaltature, necessari per completare la ricostruzione delle sponde del fiume Rubicone effettuata dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. La ditta esecutrice è l’impresa edile Giovane Strada di Forlì. La viabilità della zona subirà delle modifiche. In particolare dalle 7.30 del 17 alle 16 del 21 febbraio via Colombarazzo sarà chiusa al traffico. Il divieto non riguarderà i residenti. Al termine di questa prima tranche di lavori, che saranno conclusi tra fine febbraio e inizio marzo, partiranno quelli del secondo lotto che comprende via Rubicone Destra nel tratto tra via Galeazza e via Bastia, via Melozzo da Forlì e il suo ponte, e via Gualdello-Ribano. La ditta esecutrice sarà la Igt, Impresa generale Torri di Mercato Saraceno. Dicono il sindaco Nicola Dellapasqua e la vicesindaca Stefania Morara: "Siamo contenti di questo inizio cantiere. Da tempo i cittadini aspettavano la partenza dei lavori la cui progettazione è stata molto complessa, sia per la necessità di ricostruire interi tratti di sponde sia per l’attesa delle relative ordinanze di rilascio dei fondi da parte del Governo. Ora faremo presto e bene".

Ermanno Pasolini