Post contro Giangrandi: "Mercato Ortofrutticolo, va rimosso il direttore"

"Sindaco, lei deve sollevare dall’incarico il direttore del mercato ortofrutticolo". A tornare alla carica sono Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva che hanno inviato una lettera a Enzo Lattuca firmata dai capigruppo Denis Parise (Csn) e Andrea Rossi (Cambiamo), per chiedere di licenziare l’amministratore unico del mercato ortofrutticolo di Cesena Alessandro Giunchi, che, qualche settimana fa, aveva polemizzato duramente con il candidato sindaco di centrodestra Marco Giangrandi, utilizzando l’account social ufficiale dello stesso mercato ortofrutticolo.

Csn, Cambiamo e Italia Viva denunciarono attraverso gli screenshot i post dell’amministratore unico, estrapolati dalla conversazione più ampia su facebook con Giangrandi. Così, fra l’altro, aveva scritto sul social Giunchi: "Siamo in un paese libero e se mi va di sfottere un improvvisato della politica credo di poterlo fare". Il giorno dopo, a mente fredda, l’amministratore unico di For spiegò così l’accaduto al nostro giornale: "Per errore ho usato accidentalmente il profilo del Mercato ortofrutticolo invece del mio che probabilmente non aveva accesso ai commenti fatti su di me, e di questo chiedo scusa al Mercato ortofrutticolo".

Le tre forze politiche che sostengono il candidato Giangrandi non si sono accontentate della spiegazione e incalzano Lattuca. "Il sindaco di Cesena, responsabile della nomina fiduciaria di Giunchi - si rimarca nella lettera - ha preferito finora non replicare trincerandosi dietro al silenzio. Un atteggiamento che riteniamo inaccettabile". Da qui, vista la gravità della vicenda, la richiesta di sollevare dall’incarico Giunchi "per manifesta incompatibilità con il suo ruolo che, per statuto e buon senso, sulle questioni di carattere politico, dovrebbe essere improntato all’equidistanza politica e all’imparzialità".

"Non è propaganda elettorale – si aggiunge – ma una violazione dei principi democratici e la linea del far finta di nulla non può essere in alcun modo la risposta di un ente pubblico che ha il dovere dell’onestà e dell’esempio".

Giunchi, 51 anni, è stato nominato nuovo amministratore di For (Filiera ortofrutticola romagnola) a capo della struttura mercatale nel 2019 dopo le dimissioni presentate da Domenico Scarpellini, suo predecessore per 16 anni.