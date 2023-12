Poste ’agitate’, sigillate in centro tre cassette

Si è ulteriormente accentuata la pioggia di critiche in una città dove i postini già consegnano saltuariamente la posta nelle abitazioni e nelle attività con gravi ritardi, anche di settimane. La situazione infatti si trascina dall’estate scorsa. Come ci è stato segnalato da decine di cittadini, soprattutto anziani, c’è chi deve ricevere riviste settimanali di due o tre settimane fa, ma ancora peggio è che le bollette delle utenze arrivano in ritardo e la gente ha paura poi di pagare le multe per quelle per le quali non hanno disposto l’addebito in banca. Un cittadino ci ha segnalato che la bolletta per il pagamento della Tari in scadenza a metà novembre è stata recapitata il 2 dicembre e ha detto: "Per fortuna ho la domiciliazione in banca di tutte le bollette, altrimenti avrei pagato multe per colpe non mie".

Ma il fatto ancora più grave è che in centro storico sono state sigillate le tre cassette rosse per imbucare la posta. Per farlo occorre andare al’ufficio postale a un chilometro di distanza, cosa impossibile per molti anziani che usano ancora la posta e non i computer. C’è chi si è lamentato che per la consegna delle bollette in ritardo perchè non riesce a fare l’autoletteura dei consumi di gas e acqua in quanto il termine per farlo è scaduto e non si sa se, comunicandolo, quando arriva la bolletta scaduta verrà accettato o meno. Ma le lamentele non si fermano a bollette e giornali.

Aggiungono altre persone: "Se arrivano avvisi di multe da pagare o altro che riguarda l’autorità giudiziaria, chi ci andrà di mezzo? Noi, ignari e inconsapevoli di una situazione di cui non è stato divulgato alcun avviso, oppure Poste Italiane?". Sembra che anche altri Comuni versino nelle stesse condizioni.

Il sindaco Filippo Giovannini che è anche presidente dell’Unione dei Comuni del Rubicone, ha contattato personalmente le Poste e quattro mesi fa era stata inviata anche una mail all’ufficio postale di Savignano chiedondo spiegazioni anche in base alle segnalazioni fatte dai cittadini, sulle motivazioni della non consegna a domicilio della posta. Il sindaco quattro mesi fa aveva interpellato il direttore delle Poste Italiane per l’area di Forlì Cesena che lo aveva fatto parlare con la responsabile del servizio di distribuzione della posta a domicilio. Ma ora la situazione è peggiorata.

Racconta Giovannini: "Come già avvenuto quattro mesi fa sarà mia premura ricontattare la direttrice di zona di Poste Italiane della distribuzione della posta a domicilio, perchè a questa situazione va posto rimedio, ripristinando un normale rapporto con i fruitori di servizi così importanti".