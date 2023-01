Poste, orari più ampi a Martorano e Villalta Pulizie, lunedì sciopero

Da lunedì verranno ampliati gli orari di apertura alpubblico di due Uffici Postali del cesenate. L’ufficio di Martorano nel comune di Cesena e quello di Villalta dagli attuali tre giorni a settimana amplieranno l’apertura a sei giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 13.45, e il sabato fino alle 12.45.

Intanto scendono in agitazione lavoratori impegnati nell’appalto pulizie di Poste Italiane. I sindacati protestano perché "lo stipendio di novembre 2022 e la tredicesima ad oggi non sono ancora arrivati e quei lavoratori e che invece si sono puntualmente impegnati e hanno prestato con dedizione la propria manodopera stentano a pagare le bollette e ad adempiere a quelle che sono le esigenze del comune vivere. In tutto questo grave contesto nessun cenno da parte dell’azienda, e, a ncora più grave nemmeno da parte di Poste, che dopo aver assistito per anni al reiterato mancato rispetto dei tempi di pagamento degli stipendi ai dipendenti di Nuova Idea, e alle giuste lotte dei lavoratori del sindacato".

Le organizzazioni sindacali congiuntamente alle Rsai, dopo avere già effettuato diversi giorni di sciopero gli anni precedenti proclamano una nuova giornata di sciopero con presidio di fronte a Poste italiane in piazza Saffi a Forlì alle 10.30.