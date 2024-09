Posto di polizia estivo: "Buon lavoro, confermato"

E’ positivo il bilancio del Posto estivo di Polizia che nei mesi di luglio e agosto in riviera ha lavorato sui territori della costa di Forlì-Cesena, quindi a Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e Savignano Mare. Per due mesi una ventina di poliziotti hanno reso operativa la sede nel centro di Cesenatico, in viale Leonardo da Vinci angolo via Marconi, dei quali 5 distaccati dal commissariato di Cesena e dalla questura di Forlì, e 15 provenienti da altri reparti (10 giovani agenti che hanno fatto esperienza e 5 operativi). Complessivamente sono stati effettuati 5 arresti, di cui uno per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (è il caso del pluripregiudicato che ha picchiato e preso a morsi un poliziotto nei giardini della stazione di Cesenatico), un ripristino di un ordine di carcerazione, due ordini di esecuzione di pene concorrenti e una esecuzione di ordine di custodia cautelare in carcere. Le denuncie a piede libero sono state invece 42 e di queste la maggior parte riguarda clandestini presenti sul territorio, 17 per furti, 3 per spaccio di droga e 2 per porto abusivo d’armi. Le pattuglie messe in campo sono state 425 ed i posti di controllo 429, dove sono state identificate 4.367 persone (661 stranieri), e sono state controllate 2.018 autovetture. Sono dati in netta crescita rispetto all’estate scorsa, in quanto quest’anno il Posto estivo di Polizia ha aperto con tre settimane di anticipo.

Il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei è molto soddisfatto: "Ho frequentato spesso Cesenatico durante l’estate e ho visto tanti turisti e molte manifestazioni, che vanno seguite dalle forze di polizia. Il commissario Paolo di Masi ha fatto un buon lavoro, la collaborazione con la Polizia locale, i carabinieri e le altre forze dell’ordine è ottima, così come con il Comune, che ringrazio per la disponibilità della sede ed il sostegno. Il Posto estivo ci sarà anche la prossima estate". Così il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli: "La Polizia conosce bene il territorio e svolge un lavoro importante. Io da sempre mi sono impegnato per mantenere il presidio e sono contento di averlo avuto per due mesi, anche perchè in estate Cesenatico è la città in Provincia con il maggior numero di persone ed il controllo del territorio è fondamentale". Il comandante Di Masi dal canto suo ha evidenziato l’impegno dei suoi uomini per garantire la sicurezza in riviera e la fruttuosa collaborazione con le istituzioni.

Giacomo Mascellani