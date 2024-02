Potenza Picena ospite dei gialloblù

Questo fine settimana tornerà in campo dopo la sosta anche la pallavolo maschile. Nel territorio cesenate i riflettori sono dunque per il ‘Rubicone in Volley’ firmato Sab Group: la squadra gialloblù sabato alle 17.30 ospiterà a San Mauro Pascoli il Volley Potentino: sarà uno scontro diretto, dal momento che entrambe le squadre fin qui hanno raccolto 13 punti in 12 gare, condividendo il settimo posto in classifica. Le acque sono però tutt’altro che calme, perché nell’arco di appena 4 punti, scendendo fino ai 10 di Civitanova, Novareto e Pietro Pezzi Ravenna che chiudono la classifica, sono concentrate ben sette compagini.

È dunque evidente come sia importante collezionare in fretta vittorie di peso, come quelle con le dirette concorrenti. L’occasione di questo fine settimana è di quelle da non lasciarsi sfuggire, tanto più che il Rubicone è reduce dal successo ottenuto al tie break contro Novareto: dare continuità ai risultati utili è essenziale. In serie C femminile invece il Rubicone, ultima in classifica, sempre sabato farà visita alla capolista Faenza.