"Potenziare la sicurezza al Bufalini"

"L’aggressione a un’infermiera al Bufalini è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. Come Siap chiediamo una svolta concreta per la sicurezza di un ospedale che è cuore pulsante della Romagna, una vera città nella città". Michele Fratellanza, segretario generale provinciale del sindacato appartenenti polizia di Forlì Cesena, torna a suonare il campanella d’allarme per le aggressioni nei confronti del personale sanitario. "Oggi, le due unità dedicate del posto di Polizia ospedaliero sono spesso assorbite da un gravoso carico di pratiche amministrative e di raccordo burocratico. Compiti che, se ottimizzati o in parte gestiti dalla struttura ospedaliera, libererebbero energie preziose. Immaginate come questo permetterebbe ai nostri agenti di valorizzare appieno la loro professionalità, dedicandosi con maggiore efficacia alle attività di prossimità e di prevenzione attiva. Questo si tradurrebbe in una accresciuta capacità di intervento e in una presenza più incisiva e strategica all’interno della struttura e nelle sue pertinenze, a beneficio della sicurezza di tutti. In contesto, diventa ancor più cruciale salvaguardare e potenziare le infrastrutture portanti della sicurezza territoriale. Pensiamo alla sala operativa locale del commissariato di Cesena: un presidio di comando e controllo fondamentale, la cui efficienza è vitale per l’intera collettività. L’ipotesi di un suo ridimensionamento o, peggio, di una sua chiusura, anziché di un necessario rafforzamento per rispondere alle crescenti esigenze del territorio, rappresenterebbe un segnale incomprensibile e un indebolimento strutturale della capacità di risposta delle forze dell’ordine, con inevitabili e gravi ripercussioni anche sulla sicurezza di luoghi sensibili come l’Ospedale Bufalini. Certi pilastri della sicurezza pubblica non possono essere sacrificati sull’altare di miopi logiche economiche: vanno, al contrario, potenziati".