Potenziato il servizio in bassa stagione

Quest’anno, in riviera, i trasporti pubblici sono garantiti anche in bassa stagione. L’amministrazione comunale e Adac Federalberghi hanno predisposto un potenziamento del trasporto pubblico locale concordato assieme a Star Romagna, che ha dato buoni risultati nei ponti di primavera. Questa novità consente a maggio e a settembre, di poter offrire autobus sempre a disposizione. Sarà inoltre anticipato anche il potenziamento serale della linea 94, che partirà il 21 giugno in occasione della Notte Rosa e rimarrà in vigore fino al 31 agosto. Il servizio è coperto in parte dall’imposta di soggiorno.