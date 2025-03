Potere rosa anche in viaggio: "Ecco il nostro diario di bordo alla scoperta dell’India"

Occhi attenti, di viaggiatrici straniere, in terra lontana. Il viaggio in India, per le 14 cesenati che hanno scelto il ‘viaggio in pink’ per sole donne organizzato dall’agenzia Viaggi Manuzzi, è cominciato mercoledì scorso. E anche la festa delle donne, le 14 ‘pink’ cesenati la vivranno in questa terra sconosciuta e affascinante, dove resteranno fino al 14 marzo. Atterrate a Nuova Delhi, nel Rajastan, stanno scoprendo la cultura, la storia e le tradizioni di un territorio ricco di mistero.

"Siamo nella terra dei colori, dei tessuti, dei gioielli – dice Elena Bianchini di Viaggi Manuzzi, ideatrice del progetto - in questa area del Nord dell’India sono ancora conservati gli usi e i costumi, che affascinano da sempre l’occhio del visitatore straniero. Ieri eravamo in un orfanotrofio ad Agra, dove abbiamo donato vestiti e giochi ai bambini – dice Elena Bianchini – poi, al tramonto, abbiamo visitato il Taj Mahal, il tempio dell’amore, costruito dall’imperatore Shah Jahan in memoria dell’amatissima moglie scomparsa. Eravamo avvolte in eleganti Sari, tuniche colorate confezionate da un sarto indiano. Un’emozione unica".

Fiori, viali alberati, canali d’acqua, passeggiate lungo la città e nelle viuzze strette e vivaci, accompagnano le 14 avventuriere. Le pink ‘colorano tutto di rosa’ durante il loro itinerario, tra programmi non convenzionali alla scoperta di luoghi straordinari.

Un tour di 10 giorni che si snoda da Nuova Delhi, la capitale, continua in Rajasthan, tocca la regione di Marwar, e prosegue a Jaipur, Jodhpur, Udaipur. "Oggi festeggeremo l’8 marzo a Jaipur, la città rosa con le casette color ocra – continua Elena -. Qui andremo a casa di una famiglia locale per imparare a cucinare i piatti tipici indiani arricchiti di spezie e vegetali".

La spiritualità è insita nel viaggio. Il risveglio, la mattina all’alba, parte con la sessione di yoga, il saluto al sole e prosegue con la colazione. Nel programma c’è la lezione di pittura di miniature alla galleria d’arte di Udaipur, il massaggio ayurvedico, la visita al Palazzo dei Venti a Jaipur, le scoperte delle meraviglie del posto assieme alla guida e studioso indiano Dipendra Singh Roopnagar.

"A Nuova Delhi – dice Luca Manuzzi dell’agenzia viaggi - ci sono contrasti incredibili. E’ una delle città in cui trovi gli uomini più ricchi del mondo ma anche le frange più povere della terra. Sono le contraddizioni del continente indiano. Nella parte Nord, la più ricca del paese, ci sono anche attività commerciali e industriali".

L’avventura del ‘viaggio in pink’ dell’agenzia Manuzzi comincia nel 2023 con la scoperta della Giordania e prosegue nel 2024 con un viaggio ai confini del mondo, nella Lapponia Svedese. Il prossimo autunno, poi, i viaggi per sole donne raddoppieranno, perché la community si è estesa fino a coinvolgere 80 partecipanti. Per cui, zaino in spalla per le sognatrici, perché non è poi così lontana la partenza per Istanbul e per il Marocco.

"Viaggiare in pink è una filosofia – conclude Elena Bianchini – si scatena un’energia ‘tutta rosa’ unita alla voglia di conoscere ed esplorare. Ognuna di noi ha qualcosa da raccontare, e nel gruppo si forma un’alchimia. Il nostro pullman è come un piccolo salotto, dove chiacchieriamo, ci raccontiamo e ci sveliamo. È un vociare continuo di emozioni e risate. Quando parti per un lungo viaggio hai tante aspettative. Poi arrivi, e tutto cambia. I tuoi occhi captano ogni singolo viso, colore profumo. Trovi sorrisi che ti aprono il cuore, sorrisi che ti fanno sentire piccola. Sono i sorrisi delle donne indiane, donne forti, che combattono ancora per i diritti che vengono loro negati. Sono donne con la luce negli occhi, donne che vorresti abbracciare e ringraziare".