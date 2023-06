"Potevano dircelo subito dopo l’alluvione"

Endri Hoxha (nella foto), 19 anni studente del liceo scientifico Righi, maturando.

Come ha accolto la notizia dell’esame solo orale?

"Con stupore, non me lo aspettavo e neppure i miei compagni: avevamo studiato tutto l’anno per prepararci anche agli scritti".

Meglio o peggio che con gli scritti?

"In senso utilitaristico una prova è meno impegnativa di tre, ma è anche vero che tutto si gioca all’orale che vale 60 punti, il 70% del punteggio. E anche la tempistica non è stata ottimale".

Comunicazione tardiva?

"Saperlo subito dopo l’alluvione sarebbe stato meglio".

Ci sono studenti con forti disagi e il presidente della Provincia di Ravenna aveva richiesto fortemente al Ministero una maturità col solo orale.

"A Ravenna e Forlì, più colpite, può essere indicato. Qui ci sono state persone con la casa alluvionata ed è un dramma, ma forse questa formula nel cesenate non è la più indicata".