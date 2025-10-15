Pranzo di solidarietà per acquistare defibrillatori e formare gli operatori

Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Cesena
CronacaPranzo di solidarietà per acquistare defibrillatori e formare gli operatori
15 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Domenica 19 ottobre alle 12.30, presso la sala parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo, si terrà la dodicesima edizione del pranzo di solidarietà, promosso dal Centro per i Diritti del Malato "Natale Bolognesi" ODV. Un appuntamento ormai tradizionale, che unisce convivialità e impegno civile per sostenere progetti concreti a favore della salute pubblica. Il menù, a base di pesce, sarà proposto al prezzo di 35 euro a persona. Il ricavato, dedotte le spese di organizzazione, sarà destinato all’acquisto di nuovi defibrillatori e alla formazione dei cittadini sul loro utilizzo, nell’ambito del Progetto Dae, Defibrillatore, Accesso ed Educazione. Un impegno che dura da tanti anni. Dal 2012 a oggi, grazie alla generosità dei partecipanti, il Centro ha potuto realizzare numerosi interventi di solidarietà.

A settembre 2025 sono stati acquistati 4 defibrillatori destinati alle comunità di Cesena, Savignano e Rimini. Il pranzo di solidarietà rappresenta un momento di incontro e di impegno collettivo: un gesto semplice che contribuisce in modo concreto alla sicurezza e alla salute della comunità. Chi desidera partecipare può prenotare entro mercoledì 15 ottobre contattando: Gigi Contardi – 335 5913285; Luca Menegatti 338- 8313401; Mara Pavolucci 347 0520717.

