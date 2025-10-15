Pranzo di solidarietà per acquistare defibrillatori e formare gli operatori

Domenica 19 ottobre alle 12.30, presso la sala parrocchiale di Sant’Angelo di Gatteo, si terrà la dodicesima edizione del pranzo di solidarietà, promosso dal Centro per i Diritti del Malato "Natale Bolognesi" ODV. Un appuntamento ormai tradizionale, che unisce convivialità e impegno civile per sostenere progetti concreti a favore della salute pubblica. Il menù, a base di pesce, sarà proposto al prezzo di 35 euro a persona. Il ricavato, dedotte le spese di organizzazione, sarà destinato all’acquisto di nuovi defibrillatori e alla formazione dei cittadini sul loro utilizzo, nell’ambito del Progetto Dae, Defibrillatore, Accesso ed Educazione. Un impegno che dura da tanti anni. Dal 2012 a oggi, grazie alla generosità dei partecipanti, il Centro ha potuto realizzare numerosi interventi di solidarietà.

A settembre 2025 sono stati acquistati 4 defibrillatori destinati alle comunità di Cesena, Savignano e Rimini. Il pranzo di solidarietà rappresenta un momento di incontro e di impegno collettivo: un gesto semplice che contribuisce in modo concreto alla sicurezza e alla salute della comunità. Chi desidera partecipare può prenotare entro mercoledì 15 ottobre contattando: Gigi Contardi – 335 5913285; Luca Menegatti 338- 8313401; Mara Pavolucci 347 0520717.

Ermanno Pasolini