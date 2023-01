Pratiche a casa con lo sportello telematico

I cittadini di Cesenatico possono sbrigare le pratiche senza doversi recare negli uffici, attraverso lo sportello telematico polifunzionale dell’Unione Rubicone e Mare. Lo strumento consente di presentare in modo guidato e digitale le proprie pratiche, completamente sostitutive di quelle in formato cartaceo, comodamente da casa o dall’ufficio, in qualunque momento. Il servizio è infatti attivo h24 e 7 giorni su 7 ed ha l’obiettivo di ridurre la carta e i tempi di attesa snellendo la burocrazia.